البيت الأبيض يكشف ما دار في الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الاثنين، بأن إسرائيل سترسل فريقا لبحث العملية المحتملة في رفح.

وأوضح سوليفان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي اليوم بأنه سيرسل إلى واشنطن فريقا مشتركا لبحث العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح بجنوب غزة.

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي أن "بايدن أبدى لنتانياهو قلقه بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، وأكد على دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل".

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن "رفح نقطة مهمة لعبور المساعدات والهجوم عليها سيوقف هذه المساعدات"، واصفا تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في قطاع غزة بأنه "مقلق".

وقال إن "عدد المدنيين الأبرياء الذين لقوا حتفهم في الصراع الحالي أكثر من كل حروب غزة مجتمعة"، ولفت إلى أنه "يمكن لحماس إنهاء الأزمة غدا إذا أرادت ذلك".

وأضاف أن "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أصعب منالا مما كانت الولايات المتحدة تتمنى".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس، المدرجة إرهابية على قوائم الولايات المتحدة ودول عدة، غير المسبوق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول، مما تسبب بمقتل 31726 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 73792، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الاثنين.