البيت الأبيض يكشف عن مكالمة هاتفية بين بايدن ونظيره الصيني

شفق نيوز / كشف البيت الأبيض، يوم الخميس، عن إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وذكر ممثل البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، أن "محادثة بايدن الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بدأت في الساعة 08:33 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، (4:33 عصراً) بتوقيت العراق.

ولم يصدر بعد بيان حول تفاصيل المكالمة، إلا أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال في وقت سابق إن من المتوقع أن يؤكد بايدن في هذه المحادثة أنه لا يوجد تغيير في سياسة "الصين الواحدة" الأمريكية.

وجاء الاتصال في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بشأن تايوان، وفي ظل خلاف تجاري محتدم بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما أن المكالمة تأتي في وقت تخطط رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للقيام بزيارة إلى تايوان، المدعومة من واشنطن وتعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.