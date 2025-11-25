البيت الأبيض يكشف عن "تفاصيل حساسة" في اتفاق السلام الأوكراني - الروسي

شفق نيوز- واشنطن

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الثلاثاء، عن وجود تفاصيل "حساسة" في ملف السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين أكدت أنها لن تكون مستعصية.

وقالت ليفيت، في تدوينة لها على موقع إكس، تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "على مدار الأسبوع الماضي، حققت الولايات المتحدة تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق سلام عبر جمع كلٍّ من أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات".

وتابعت: "ما تزال هناك بعض التفاصيل الحسّاسة - لكنها ليست مستعصية - تحتاج إلى تسوية، ما يتطلب مزيداً من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

من جانبها كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول بالبيت الأبيض: تأكيده "تعديل البند الذي كان يطلب من أوكرانيا التنازل عن أراض لروسيا".

وكانت وسائل إعلام قد أفادت عن مسؤول أمريكي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الأوكرانية وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا، يُفضي إلى وقف الحرب الدائرة منذ 3 سنوات.

ونقلت إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي، قوله إن "الأوكرانيين وافقوا على اتفاق السلام وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين حلها

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: إن كييف ترى آفاقا عديدة للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا بعد محادثات رفيعة المستوى جرت في الآونة الأخيرة بجنيف.

وكتب على منصة "إكس": "بعد الاجتماعات في جنيف، نرى آفاقاً عديدة يمكن أن تجعل الطريق إلى السلام حقيقياً. هناك نتائج ملموسة، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل".

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، إن "موسكو لم تتسلم خطة السلام المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا، ونتنظر من الولايات المتحدة مشاركة خططها للتسوية عبر القنوات الرسمية".