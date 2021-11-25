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البيت الأبيض يكشف عن استئصال "ورم في قولون" بايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-25T05:14:04+0000
البيت الأبيض يكشف عن استئصال "ورم في قولون" بايدن

شفق نيوز/ كشف طبيب البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن اجراء الرئيس الأمريكي عملية لاستئصال زوائد لحمية في القولون، مشيراً إلى أن الورم من النوعية الحميدة.

وقال طبيب البيت الأبيض في بيان، إن "ورم القولون الذي تمت إزالته الأسبوع الماضي، خلال عملية بالمنظار، هو ورم حميد وبطيء النمو، لكنه قد يكون مرحلة سابقة لتشكل سرطان محتمل"، مؤكدا أنه "لا داعي لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت الحالي".

ويبلغ بايدن 79 عاماً من العمر، وهو أكبر من تولى رئاسة الولايات المتحدة في تاريخها.

ورغم استمرار التكهنات بشأن ما إن كان سيخوض انتخابات الرئاسة مجدداً في 2024، قال بايدن إنه يتوقع أن يقدم على ذلك، وسط تكهنات بأن كبر سنه قد يدفعه للتراجع.

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