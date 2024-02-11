البيت الأبيض يكشف تفاصيل مكالمة بايدن - نتنياهو

شفق نيوز/ كشف البيت الأبيض، يوم الأحد، عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ودعا بايدن، بحسب بيان للبيت الأبيض، خلال الاتصال، إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وشدد على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن "العملية العسكرية في رفح يجب ألا تبدأ بدون خطة تضمن سلامة النازحين"، فيما اتفق الجانبان على البقاء الاتصال الوثيق بين البلدين.

بدوره، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، بأن "الانتصار في غزة يعني السيطرة الأمنية عليها".

وقال نتنياهو لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) في وقت سابق من اليوم، إنه لم يتحدث إلى بايدن منذ أن وصف الأخير الرد العسكري الإسرائيلي بأنه "مبالغ فيه" ولا يعرف ما يعنيه الرئيس بذلك.