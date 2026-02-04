البيت الأبيض يعلن عقد مباحثات مع إيران هذا الأسبوع مع الابقاء على خيار العمل العسكري

شفق نيوز - واشنطن

صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد هذا الأسبوع، رغم التغييرات التي طلبتها طهران بشأن مكان انعقادها وصيغتها.

وقالت ليفيت للصحفيين اليوم، "تحدثت للتو مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وهذه المحادثات، حتى الآن، لا تزال مقررة".

وأضافت أن "الرئيس دونالد ترمب يحرص دائما على إعطاء الأولوية للدبلوماسية، لكن من الواضح أن الأمر يتطلب طرفين. أنت بحاجة إلى شريك راغب لتحقيق الدبلوماسية، وهذا ما يعتزم المبعوث الخاص ويتكوف استكشافه ومناقشته".

وأشارت ليفيت إلى أن ترمب لا يزال يُبقي خيار الضربات العسكرية مطروحا في حال فشلت الدبلوماسية، مردفة بالقول "لدى الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، خيارات عديدة مطروحة فيما يتعلق بإيران".

وكانت المحادثات المخطط لها قد واجهت عقبة، الثلاثاء، بعد أن طلبت طهران نقلها إلى مكان آخر، واستبعاد المشاركين الإقليميين، وحصر نطاق المناقشات في البرنامج النووي الإيراني فقط، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق.

وقد تعقد هذه المطالب الجديدة جهود حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط للتوسط في حل دبلوماسي للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وفقا للشبكة الأميركية.