البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا

شفق نيوز / أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد، ويعاني الآن من أعراض خفيفة.

وقالت الناطقة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في تصريحات صحفية، إن بايدن بدأ في تناول عقار (باكسلوفيد) المضاد للفيروسات، وسيعزل نفسه في البيت الأبيض، لكنه سيواصل القيام بمهام منصبه بشكل كامل خلال هذه الفترة".

وأضافت جان بيير، أن "بايدن كان على اتصال بموظفي البيت الأبيض عبر الهاتف هذا الصباح، وسيشارك في اجتماعات مخطط لها في البيت الأبيض اليوم عبر الهاتف وتطبيق (زوم)"، لافتة إلى أن "فحوصات (السيدة الأولى) جيل بايدن جاءت سلبية".

يذكر أن بايدن (79 عاما) تلقى التطعيم بالكامل: جرعتان من لقاح فايزر قبل تولي منصبه، وأولى جرعة معززة كانت في سبتمبر/أيلول 2020، ثم جرعة ثانية في مارس/آذار الماضي.