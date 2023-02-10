البيت الأبيض يعلن إسقاط جسم طائر

شفق نيوز / أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، إسقاط القوات الأمريكية "جسم طائر" مجهول حلّق على علو مرتفع فوق ولاية ألاسكا.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في تصريح صحفي، أن "الجسم سقط بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا".

وأضاف كيربي: "لست على دراية بالتواصل مع الصينيين بعد سقوط جسم آخر بالقرب من ألاسكا"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية تلقت تنبيها لأول مرة بشأن هذا الجسم، ليلة الخميس".

وقبل ذلك، أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية بعض "المساحات" في المجال الجوي في شمال ألاسكا لدعم عمليات وزارة الدفاع، لإسقاط الجسم الطائر.