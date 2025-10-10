البيت الأبيض يعلق على عدم فوز ترمب بجائزة نوبل للسلام

شفق نيوز- واشنطن

علق البيت الأبيض، يوم الجمعة، على قرار نح جائزة نول للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية بدلا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ في منشور على منصة "إكس"، إن "الرئيس ترمب سيواصل إبرام اتفاقات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "فهو يملك قلبا محبا للخير، ولن يكون هناك شخص مثله يستطيع تحريك الجبال بقوة إرادته المحضة"، مبيناً أنه "لقد أثبتت لجنة نوبل أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام".

ومنحت لجنة نوبل النرويجية زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، جائزة نوبل للسلام، تقديراً لجهودها في تعزيز الحقوق الديمقراطية في دولة باتت قاسية واستبدادية تعاني أزمة إنسانية واقتصادية.

ومؤسسة نوبل، هي سويدية نرويجية، تمنح جائزتها السنوية منذ العام 1901، في مختلف المجالات، منها الكيمياء والفيزياء والآداب والسلام.

ورُشّح هذا العام لنيل جائزة نوبل للسلام، 338 فردا ومنظمة، وأبرزهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي رشح من قبل دول عدة، وبعضها دعمت ترشيحه مثل روسيا وإسرائيل، وقد طالب هو أكثر من مرة بأحقيته في نيل الجائزة، نظرا لجهوده بإنهاء النزاعات حول العالم.