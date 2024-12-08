البيت الأبيض يعلق على سقوط نظام الأسد

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الأحد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع عن كثب "الأحداث الاستثنائية" التي تجري في سوريا، بعد إعلان فصائل المعارضة سيطرتها على العاصمة دمشق ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.

‎وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان إن "بايدن وفريقه يراقبان الأحداث الاستثنائية في سوريا عن كثب وهما على اتصال دائم مع شركائنا الإقليميين".

‎وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن أولويات الولايات المتحدة في سوريا حاليا تتمثل في "ضمان ألا يشجع النزاع الحالي على عودة ظهور تنظيم داعش أو يؤدي إلى كارثة إنسانية".

‎وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن تمدد النزاع "يشكل مصدر قلق"، متحدثا عن قلق حيال تنظيم "داعش" خصوصا.

‎وأضاف في مؤتمر أداره منتدى ريغن للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا: "شهدنا خلال أسوأ مراحل الحرب السورية الطويلة ظهور تنظيم داعش على الساحة".

وشدد سوليفان على أن "الأولوية الرئيسية تتمثل في ضمان ألا يؤدي القتال في سوريا إلى عودة ظهوره"، مضيفا: "سنتخذ خطوات بأنفسنا، مباشرة وبالعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، من أجل ضمان عدم حدوث ذلك".

‎وكانت فصائل المعارضة، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد، وهو ما اعتبرته "نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".