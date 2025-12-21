البيت الأبيض يعلق على توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد حوادث احتجاز الناقلات

شفق نيوز- واشنطن

كشف رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض كيفن هاسيت، مساء اليوم الأحد، عن توقع الإدارة الأميركية بعدم ارتفاع أسعار النفط بعد احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية.

وقال هاسيت، في حديث لقناة "سي بي إس"، إن "هذه أحجام غير كبيرة بالمقارنة مع العرض العالمي".

وتابع: "وبالتالي لا أعتقد أن الناس في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا قلقين إزاء ارتفاع الأسعار بسبب احتجاز تلك السفن. وعددها قليل وهي كانت مرتبطة بالسوق السوداء".

يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت، يوم أمس السبت، ناقلة نفط بالقرب من سواحل فنزويلا، حيث أصبحت هذه ثاني ناقلة احتجزتها الولايات المتحدة في المنقطة بعد احتجاز ناقلة قبل أيام.

بدورها، أفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة تقوم يوم الأحد بعملية احتجاز لناقلة نفط جديدة بالقرب من السواحل الفنزويلية.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، فرض حصار على فنزويلا لمنع نقل النفط من أو إلى البلاد.