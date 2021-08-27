البيت الأبيض يرد على الدعوات المطالبة باستقالة بايدن وسط ارتفاع ضحايا تفجير كابول

شفق نيوز/ رفض البيت الأبيض الدعوات المطالبة باستقالة الرئيس جو بايدن على خلفية الهجوم على مطار كابول الذي خلف عشرات القتلى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "هذا اليوم ليس مناسبا للألاعيب السياسية".

وتابعت: "نتوقع من كل أمريكي، سواء أكان مسؤولا منتخبا أم لا، أن يقف إلى جانبنا ويشاطرنا حزمنا على ملاحقة هؤلاء الإرهابيين ومحاربتهم والقضاء عليهم أينما كانوا".

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من السياسيين الأمريكيين، معظمهم من الجمهوريين، وبينهم مسؤولون سابقون وأعضاء في الكونغرس، دعوا الرئيس بايدن إلى الاستقالة على خلفية الهجوم.

وأكد بايدن في خطابه في أعقاب هجوم كابول، أن الولايات المتحدة ستلاحق المسؤولين عن الهجوم، مشيرا إلى أن تقييمات الاستخبارات تقول إن الفرع المحلي لتنظيم "داعش" هو من يقف وراء التفجيرين.

وفي هذه الأثناء أفاد مسؤول من "طالبان" اليوم الجمعة بأن حصيلة الضحايا المدنيين بتفجيري مطار كابول أمس ارتفعت إلى 72 شخصا، مضيفا أن ما لا يقل عن 28 من عناصر الحركة لقوا مصرعهم بالهجومين.

وقالت "وكالة أنباء أعماق"، التابعة لتنظيم داعش في حسابه على قناة تيليغرام، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول، يوم الخميس.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أمريكيين بمقتل 12 جندياً أمريكياً على الأقل، في انفجارين وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وواشنطن بصدد الخطوات الأخيرة لإنهاء وجودها العسكري الذي استمر 20 عاما في أفغانستان.

وتسابق الولايات المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين وبعض الأفغان من كابول قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس آب.