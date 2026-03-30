البيت الأبيض: إيران وافقت على بعض مطالبنا وترمب يريد الاتفاق قبل 6 نيسان

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الاثنين، أن إيران "وافقت" على بعض النقاط الأميركية في المحادثات الخاصة، فيما أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترمب يريد التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة 6 نيسان/ أبريل المقبل.

وذكرت ليفيت في تصريحات للصحافيين، أن ‌المحادثات مع إيران مستمرة وتسير على ما يرام، مضيفة أن ما تقوله ⁠طهران علناً يختلف عما تقوله للمسؤولين الأميركيين في الاجتماعات الخاصة.

وأوضحت: "الإيرانيون الذين نتفاوض معهم يبدون أكثر اعتدالاً خلف الكواليس مقارنة بقادة سابقين لم يعد لهم وجود، وسنختبر كل ما تقوله إيران في الاجتماعات الخاصة".

ورجحت ليفيت أن الجدول الزمني لحرب إيران يبقى من 4 إلى 6 أسابيع، وإذا رفض الإيرانيون فرصة التوصل لاتفاق فإن الجيش مستعد لتزويد الرئيس ترمب بكل الخيارات المتاحة.

وأكدت "إذا ما رفض الإيرانيون هذه الفرصة الذهبية، فإن أعظم قوة عسكرية في تاريخ العالم ستظل على أهبة الاستعداد لتزويد الرئيس ترمب بكل خيار متاح، لضمان استمرار هذا النظام في دفع ثمن باهظ. وسواء تم ذلك بهذه الطريقة أو تلك، لن تعود إيران تمتلك القدرة الموثوقة على تهديد الولايات المتحدة أو حلفائنا".

وعند سؤالها عما إذا كانت دول عربية ستتقدم للمساعدة ‌في تحمل ⁠كلفة الحرب مع إيران، قالت ليفيت إنها لا تريد استباق موقف الرئيس الجمهوري، لكنها أشارت إلى أن ⁠هذه فكرة مطروحة لدى ترمب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال الخميس الماضي، إنه سيمدد مهلة شن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية 10 أيام حتى السادس من نيسان/ أبريل المقبل، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على طلب من طهران، وأن "المحادثات لا تزال جارية، وتسير على نحو جيد".