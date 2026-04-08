البيت الأبيض: إيران نشرت خطة مغايرة لما تبحثه معنا

شفق نيوز- واشنطن

قال البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن الخطة التي نشرتها إيران لاتفاق وقف إطلاق النار ليست تلك التي يجري بحثها مع واشنطن.

يأتي هذا بعدما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن طهران قامت بصياغة خطة مكونة من عشرة بنود لتقديمها إلى الولايات المتحدة عبر باكستان لوقف الحرب.

وأكد المجلس في بيان أن الخطة تتضمن نقاطاً أساسية، منها: تنظيم العبور من مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وضرورة إنهاء الحرب ضد جميع وكلاء إيران، وخروج القوات القتالية الأميركية من القواعد ونقاط التمركز في المنطقة كافة، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

كما تشمل الخطة إنشاء بروتوكول مرور آمن في مضيق هرمز يضمن سيطرة إيران وفق البروتوكول المتفق عليه، ودفع كامل التعويضات لإيران بناءً على التقديرات، ورفع العقوبات الأولية والثانوية كافة، وإطلاق سراح الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج كافة.

وأكد البيان ضرورة اعتماد كل هذه البنود في قرار ملزم من مجلس الأمن، ما يحوّل التوافقات إلى قانون دولي ملزم.

في السياق نفسه، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن إيران أدرجت عبارة "القبول بالتخصيب" في النسخة الفارسية من خطتها لوقف إطلاق النار، وهو ما ليس موجوداً في النسخ الإنجليزية التي وزعها دبلوماسيون إيرانيون على الصحافيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن بلاده تؤكد عدم وجود أي تخصيب لليورانيوم في إيران، مبيناً أن الولايات المتحدة ستتعاون مع إيران على استخراج وإزالة "الغبار النووي" المدفون في العمق، والذي تعرض لضربات بواسطة قاذفات "بي-2".

وأشار ترمب، إلى أن المفاوضات مع إيران مستمرة، وستشمل بحث تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات، لافتاً إلى الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط، من أصل 15 بنداً مطروحاً.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد كتب على منصة "إكس": "الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط تتقدم بثبات وقوة، مع القدرة على تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب"، وأضاف: "لإفساح المجال للدبلوماسية لتمضي قدماً، أطلب من الرئيس ترمب بصدق تمديد المهلة لأسبوعين".

وعلى إثرها أعلن ترمب، فجر الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين، بعد طلب من القيادة الباكستانية، مع اشتراط موافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.