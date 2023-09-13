البيت الأبيض يدافع عن صفقة تبادل السجناء مع إيران

شفق نيوز/ دافع البيت الأبيض، الأربعاء، عن اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران والذي أثار انتقادات من الجمهوريين، قائلاً إن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات الأميركية من هذا الاتفاق.

وأفادت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، الاثنين، بأن واشنطن أصدرت استثناء من العقوبات للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في إطار اتفاق تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين: "هذا ليس سداداً من أي نوع. إنها ليست فدية. هذه ليست أموال دافعي الضرائب الأميركيين. لم نرفع أياً من عقوباتنا عن إيران".