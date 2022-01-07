البيت الأبيض يحدد أسباب زيادة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق

شفق نيوز / حدد البيت الأبيض، أسباب زيادة الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق وسوريا، مرجحاً أن تكون من بين الأسباب مفاوضات فيينا وذكرى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الخميس: "لا يمكننا القول بالتحديد من شن الهجمات الأخيرة أو لماذا تمت، على ما يبدو، ارتفاع هذه الهجمات، لا شك في أن ذلك قد يكون مرتبطا بالمفاوضات في فيينا أو الذكرى السنوية للضربة على سليماني".

وأضافت ساكي: "لا نزال نعمل الآن على تحديد من يتحمل بالضبط المسؤولية وما هي النوايا ولهذا السبب لا نمتلك أي استنتاجات تحليلية أخرى".