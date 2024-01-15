"البيت الأبيض يحترق".. تفاصيل المكالمة التي أقلقت السلطات الأمريكية

شفق نيوز/ تسببت مكالمة وهمية على الرقم 911 تفيد بأن البيت الأبيض يشهد حريقا، بإرسال سيارات الإطفاء إلى هناك يوم الاثنين، وذلك عندما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وعائلته في كامب ديفيد.

وعلى الفور، استجابت سيارات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى للمكالمة بعد الساعة السابعة صباحاً بتوقيت واشنطن العاصمة، والتي أفادت بأن البيت الأبيض اشتعلت فيه النيران، وأن شخصا محاصرا بالداخل، حسبما قال مسؤول مطلع على الوضع لـ"لأسوشيتد برس" شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام.

وفي غضون دقائق، أفادت وكالات الإطفاء والطوارئ الطبية في مقاطعة كولومبيا وموظفو الخدمة السرية الأمريكية بأن البلاغ كان كاذبا، وألغوا الاستجابة.