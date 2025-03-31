البيت الأبيض يتخذ تدابير احترازية لعدم تكرار "فضيحة سيغنال"

شفق نيوز/ اعتبر البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن "فضيحة سيغنال" باتت قضية "مغلقة" بعد اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرارها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، إن "البيت الأبيض يعتبر القضية مغلقة"، دون كشف تفاصيل هذه الإجراءات.

وكان الصحفي الأميركي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك"، قال في تقرير إن مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والتز، أضافه على نحو غير متوقع في 13 آذار/ مارس الجاري إلى مجموعة دردشة مشفرة على تطبيق "سيغنال" للرسائل، لتنسيق التحرك الأميركي ضد جماعة الحوثيين في اليمن بعد هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وبعدها قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، إن مجموعة الدردشة حقيقية على ما يبدو.

وذكر البيت الأبيض أنه يحقق في كيفية إضافة رقم غولدبرغ إلى الدردشة.

ودعا الديمقراطيون وبعض الجمهوريين إلى إجراء تحقيق فيما بدا أنه خرق أمني كبير.

لكن مسؤولين استخباراتيين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قالوا، الأسبوع الماضي، إنهم لم يشاركوا أي مواد سرية في مجموعة الرسائل.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، الأربعاء الماضي، إن إضافة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" إلى محادثة جماعية على تطبيق "سيغنال" لمناقشة الخطط كان خطأ.

وخلال شهادته، اعترف راتكليف بأنه كان ضمن سلسلة الرسائل النصية، لكنه قال إنها كانت قانونية، بحسب ما نقلت "إن بي سي نيوز".

وأوضح أن تطبيق "سيغنال" كان محملاً على جهاز الكمبيوتر الخاص به في وكالة الاستخبارات المركزية عندما بدأ وظيفته، وأكد أنه كان مسموحاً به كأداة اتصال لأغراض العمل.