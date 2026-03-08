البيت الأبيض: هجمات إيران تراجعت بنسبة 90% وطهران لم تعد قوية

شفق نيوز- واشنطن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة دمرت البحرية الإيرانية، لافتة إلى أن هجمات طهران تراجعت بنسبة 90%.

وأشارت ليفيت، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يواصل تقييم العملية العسكرية في إيران ويدرس كل الخيارات"، مبينة أن "نشر قوات على الأرض في إيران ليس ضمن خطة العملية الحالية لكن ترمب يدرس كل الخيارات".

ورأت أن "الهجمات الإيرانية على دول المنطقة تؤكد ضرورة العملية الحالية من أجل إنهاء تهديدها".

من جهته، قال ترمب في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "نفذنا عملاً مذهلاً، الصواريخ دُمّرت بالكامل، وأغرقنا البحرية الإيرانية، وشللنا حركة الطائرات المسيرة الإيرانية.. لم يتبقَ شيء"، في إشارة إلى حجم الضرر الذي ألحقته الهجمات بالقدرات العسكرية الإيرانية.

كما قال في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه غير مهتم بالتفاوض مع إيران، ملوحاً باحتمال ألا تنتهي الحرب مع إيران إلا عندما لا يكون لهذا البلد جيش فعال أو أي قيادة متبقية في السلطة.

وأضاف ترمب، أن الحملة الجوية قد تجعل من المفاوضات مسألة لا قيمة لها في حال قُتلت جميع القيادات الإيرانية المحتملة ودُمّر الجيش الإيراني.

وتابع الرئيس الأميركي: "في مرحلة ‌ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول نحن نستسلم".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.