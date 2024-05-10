البيت الأبيض: نراقب عملية رفح والهدنة ‎ممكنة

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، انتهاء المحادثات "وجها لوجه" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل تحرير الرهائن دون التوصل إلى اتفاق، فيما رجح أن سد الفجوات المتبقية ما يزال ممكناً.

‎وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تراقب بقلق العملية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة وتريد إعادة فتح معبر رفح على الفور.

‎وجددت الولايات المتحدة قلقها الجمعة إزاء الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، لكنها لم تتوقع رغم ذلك حدوث أي عملية "كبيرة" معربة عن تمسّكها بإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكر الناطق باسم مجلس الأمن القومي لصحفيين: "نحن بالطبع نراقب (العملية) بقلق، لكنني لن أذهب إلى حدّ قول إن ما رأيناه هنا في الساعات الـ24 الأخيرة يحمل معنى عملية برية كبيرة أو واسعة النطاق، أو أنه يدل على ذلك".

وتوعد الرئيس جو بايدن بوقف تزويد إسرائيل بعض الأسلحة في حال شنت هجوما واسع النطاق على مدينة رفح القريبة من الحدود المصرية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.