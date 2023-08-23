البيت الأبيض: مصرع بريغوجين "لن يفاجئ أحدًا"

شفق نيوز/ قالت مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض، الأربعاء، إن احتمال مصرع قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إثر تحطّم طائرة "لن يفاجئ أحدًا"، نظرًا للتباعد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "لقد اطّلعنا على التقارير"، مضيفة: "في حال تأكد الأمر، لن يفاجئ أحدًا".

أفادت مصادر روسية، يوم الأربعاء، بتحطم طائرة ركاب خاصة ومقتل 10 أشخاص على متنها، مشيرة إلى أن من بين ركابها مالك شركة فاغنر "يفغيني بريغوجين".

واوضحت هيئة الطيران المدني الروسية، أن "بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت شمال موسكو".

من جانبها قالت وزارة الطوارىء الروسية، إن "الطائرة التي تحطمت شمال موسكو وعلى متنها بريغوجين كانت متجهة من موسكو لسانت بطرسبورغ".