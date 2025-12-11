البيت الأبيض: مصادرة ناقلة نفط "ظل" محملة بشحنات لصالح الحرس الثوري

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، يوم الخميس، أن الإدارة الأميركية صادرت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات كانت تنقل نفطاً من السوق السوداء لصالح الحرس الثوري الإيراني، مشددة على التزام الرئيس دونالد ترمب بتطبيق سياسة العقوبات الأميركية بحزم.

وأوضحت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن عملية المصادرة جاءت ضمن تركيز الإدارة على الأوضاع في النصف الغربي من الكرة الأرضية، في إطار جهود وقف تدفق المخدرات غير المشروعة، وتنفيذ العقوبات بشكل فعّال.

ووصفت المتحدثة، السفينة بأنها "ناقلة ظل خاضعة للعقوبات"، مبينة أن الشحنة المضبوطة كانت موجهة إلى الحرس الثوري الإيراني، المصنّف ككيان خاضع للعقوبات الأميركية.

وأضافت أن المصادرة تمت بعد حصول وزارة العدل على مذكرة تفتيش ومصادرة، وأن السفينة تخضع حالياً لإجراءات قانونية، فيما أشارت إلى وجود نية لمصادرة النفط بعد رسو الناقلة في أحد الموانئ الأميركية، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

كما كشفت ليفيت أن فريق تحقيق أميركي متكامل موجود حالياً على متن السفينة، حيث يجري استجواب الأفراد وضبط الأدلة ذات الصلة.

وردّاً على سؤال بشأن إمكانية استخدام النفط المصادَر لخفض أسعار الطاقة داخلياً، قالت ليفيت إن الأمر سابق لأوانه، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية وأن الأولوية هي تطبيق العقوبات.

وفي سياق آخر، شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أن أسعار الطاقة في عهد ترمب "انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات"، مشيرة إلى هبوط سعر برميل النفط إلى نحو 55 دولاراً، وتراجع متوسط سعر البنزين وطنياً إلى أقل من 3 دولارات في 37 ولاية.

وتابعت ليفيت: "هذا الانخفاض دليل على إنهاء ما وصفته بالحرب على الطاقة الأميركية"، والتي نسبت مسؤوليتها لإدارة بايدن السابقة.

كما خلصت ليفيت، إلى استمرار "تشديد أمن الحدود"، مؤكدة أن أعداد المهاجرين غير النظاميين المسجلين في نوفمبر بلغت "30,367 فقط"، وهو أدنى مستوى تاريخي، مضيفة أنه لم يُطلق أي مهاجر غير شرعي داخل الولايات المتحدة منذ سبعة أشهر متتالية.