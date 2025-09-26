البيت الأبيض لنتنياهو: استمرار الحرب سيضاعف عزلة إسرائيل

شفق نيوز- واشنطن

أكد البيت الأبيض، خلال اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن هويته.

وقالت وسائل الإعلام: "نتنياهو ووزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر التقيا، أمس الخميس في نيويورك مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر لمناقشة خطة الزعيم الأمريكي لحل الصراع في قطاع غزة".

وأضافت بوابة "أكسيوس"، أن "البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أن استمرار الحرب من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل، وأن إنهاءها سيكون له تأثير معاكس".

وكانت البوابة قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب قدم، الثلاثاء الماضي، لقادة الدول العربية والإسلامية خطة من 21 نقطة لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 167ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.