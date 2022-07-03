البيت الأبيض: لم يحن الوقت لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز / أكد البيت الأبيض، يوم الأحد، أن الوقت لم يحن بعد لبدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الآن يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم أوكرانيا وهو ما نقوم به.. يجب على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنفسه أن يقرر متى وماذا وتحت أي ظروف سيكون هذا انتصارا له، ولكن حتى زيلينسكي سيخبرك أنه ليس من الصواب الآن لإجراء مفاوضات سلام".

وأضاف كيربي، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يظهر أي علامات على الاهتمام بالمفاوضات"، مؤكدا أن "واشنطن ستواصل تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، والتي تجاوزت بالفعل 7 مليارات دولار من الولايات المتحدة وحدها".

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد تحدث في وقت سابق على تصريحات الغرب، قائلا: "الطلب على مبادرات لتهدئة الوضع في أوكرانيا في الغرب انخفض، ولكن عاجلا أم آجلا سوف تسود الفطرة السليمة، وسيأتي دور المفاوضات، وقبل ذلك يتعين على كييف أن تفهم شروط روسيا وتوافق عليها".