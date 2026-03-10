البيت الأبيض لشفق نيوز: أهداف "الغضب الملحمي" تتحقق وفصائل إيران في العراق "تتداعى"

شفق نيوز- ​واشنطن

مصطفى هاشم

أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تمكنت من تحجيم القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير، مؤكداً أن عملية "الغضب الملحمي" تحقق نجاحات تجاوزت السقف المخطط له، وسط تراجع حاد في فاعلية الفصائل الموالية لطهران في العراق والمنطقة.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، أكدت آنا كيلي، وهي متحدثة باسم البيت الأبيض، أن النظام الإيراني يتعرض لعملية "سحق شاملة"، مشيرةً إلى "تآكل يومي في قدرات الردع الصاروخي الإيراني، وتدمير أجزاء واسعة من القوة البحرية والقدرات الإنتاجية العسكرية لطهران".

​وقللت كيلي من خطورة الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة (الوكلاء) في العراق، واصفةً إياها بأنها "بالكاد تستطيع المواجهة".

وأضافت بلهجة واثقة: "الولايات المتحدة ستواصل فرض هيمنتها الميدانية".

​روبيو يضغط على بغداد

وعلى المسار الدبلوماسي، عكس اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية، ماركو روبيو، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حجم الاستياء الأميركي من استمرار التهديدات.

​وبحسب المتحدث باسم الخارجية، تومي بيغوت، فقد أدان روبيو بأشد العبارات ما وصفها بـ"الهجمات الإرهابية" التي تشنها إيران والميليشيات المتحالفة معها، مشدداً على أن هذه الهجمات طالت أيضاً إقليم كوردستان.

ونقل الوزير روبيو رسالة واضحة للحكومة العراقية، مفادها أن واشنطن تنتظر "إجراءات ملموسة وكاملة" لحماية الدبلوماسيين والمنشآت الأميركية. وأعاد التأكيد على أن مسؤولية حماية الأفراد الأميركيين تقع على عاتق بغداد، في إشارة إلى أن الصبر الأميركي تجاه الهجمات الوشيكة قد نفد.