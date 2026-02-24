البيت الأبيض لشفق نيوز: لا تراجع عن صفر تخصيب ولا مكان لإيران نووية

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكد مسؤول في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، تمسّك الإدارة الأميركية بموقفها المتشدد حيال الملف النووي الإيراني، بالتزامن مع اقتراب موعد المحادثات المرتقبة في جنيف يوم الخميس المقبل بوساطة عمانية.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة شفق نيوز، إن موقف الرئيس دونالد ترمب "كان ولا يزال واضحاً وحازماً"، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية أو حتى امتلاك “القدرة التقنية” على تصنيعها.

وأضاف أن الخط الأحمر الرئيسي لواشنطن يتمثل بإنهاء أنشطة تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، قائلاً: "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية أو القدرة على تصنيعها، كما لا يمكنها تخصيب اليورانيوم".

ويأتي هذا الموقف في توقيت بالغ الحساسية، إذ يتقاطع مع المهلة التي تحدث عنها ترمب (10 إلى 15 يوماً)، ما يعزز التقديرات بأن واشنطن لن تقبل في جولة جنيف المقبلة بأي حلول وسط أو اتفاقيات مرحلية تُبقي أجهزة الطرد المركزي قيد التشغيل، بل تصر على تفكيك كامل للقدرة التخصيبية.

ويرى مراقبون في واشنطن أن إعادة التأكيد على "منع القدرة على البناء" قد تعني أن المطالب الأميركية تتجاوز مجرد تشديد الرقابة على المنشآت، إلى المطالبة بتفكيك البنية التحتية العلمية والتقنية للبرنامج النووي، ما يضع الوفد الإيراني أمام خيارات ضيقة في ظل تصاعد الحشد العسكري الأميركي في المنطقة.