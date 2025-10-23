البيت الأبيض لا يستبعد لقاء ترمب ببوتين: الرئيس محبط

شفق نيوز- واشنطن

لم يستبعد البيت الأبيض، يوم الخميس، إجراء اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حين بين أن ترمب، محبط من بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الرئيس والإدارة بأكملها يأملان في أن يتكرر ذلك يوما ما، لكننا نريد التأكد من أن هذا الاجتماع سيُسفر عن نتيجة إيجابية ملموسة".

وتابعت أن ترامب محبط من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي يرى أن روسيا لم تفعل ما يكفي بشأن السلام.

وأعلن ترمب، يوم أمس الأربعاء، أنه ألغى اجتماعا كان مقررا مع بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جهة أخرى، أكدت ليفيت أن ترامب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ، الخميس المقبل في كوريا الجنوبية، وذلك في إطار جولة آسيوية.

وأوضحت أن ترمب سيقوم بزيارة لعدة دول آسيوية، وهي ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.