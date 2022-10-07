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البيت الأبيض: لا توجد مؤشرات على نية روسيا استخدام السلاح النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-07T17:28:00+0000
البيت الأبيض: لا توجد مؤشرات على نية روسيا استخدام السلاح النووي

شفق نيوز/ أفاد البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن لا وجود لمؤشرات على أن روسيا تتحضر للاستخدام الفوري للأسلحة النووية، مؤكدا على أن "حديث الروس عن استخدام الأسلحة النووية غير مسؤول".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي، ولا توجد لدينا مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية وشيكة".

ويأتي هذا التوضيح بعد تصريحات شديدة اللهجة، الخميس، للرئيس جو بايدن، اعتبر فيها أن العالم يواجه للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطر حرب "نهاية العالم" على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه اللهجة التحذيرية العالية السقف مرتبطة بمعلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة، أجابت "كلا"، وذلك خلال إحاطة صحافية مقتضبة في الطائرة التي تقل جو بايدن إلى شمال غرب واشنطن.

وقال بايدن في نيويورك أمس الخميس، "لم نُواجه احتمال حدوث معركة تؤدي إلى نهاية العالم منذ عهد الرئيس الأسبق جون كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبيّة" في العام 1962، مضيفا "نحاول أن نفهم كيف سيجد بوتين مخرجا".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمح إلى إمكانية استخدام القنبلة النووية في خطاب متلفز في 21 سبتمبر على وقع مكتسبات ميدانية حققتها القوات الاوكرانية التي تتلقى مساعدة عسكرية من الدول الغربية.

وأبدى بوتين استعداده لاستخدام "كل الوسائل" المتوافرة في ترسانته في مواجهة الغرب، متهما إياه بالسعي إلى "تدمير روسيا".

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