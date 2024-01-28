البيت الأبيض: لا تغيير في سياسة تسليح إسرائيل

شفق نيوز/ أكد البيت الأبيض، يوم الأحد، عدم وجود أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، بعد أن ذكر تقرير لشبكة أن بي سي نيوز، أن واشنطن تراجع عمليات نقل السلاح إلى الدولة العبرية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن "لدى إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها بمواجهة تهديد حركة حماس مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين".

وأضاف كيربي: "نحن ما نزال نلتزم بدعم إسرائيل في حربها على حركة حماس، لقد فعلنا ذلك منذ السابع من أكتوبر وسنواصل القيام بذلك".

وكان تقرير لشبكة أن بي سي نيوز ذكر أن الولايات المتحدة تدرس استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل وسيلة ضغط لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتقليص هجومها العسكري في غزة.

وتسبب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس، على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية. يرجح أنّ 28 على الأقل منهم لقوا حتفهم.

ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26422 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأحد.