البيت الأبيض: فرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين ما يزال قائماً

شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الثلاثاء، أن فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين مطلع الشهر المقبل ما يزال قائماً.

وقالت ليفيت (27 عاماً)، وهي أصغر مسؤول يشغل منصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في أول إحاطة إعلامية، أنه لا يوجد موعد محدد لفرض الرسوم الجمركية على الصلب والنحاس.

ويدرس الرئيس فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين والتي من المقرر أن يتم سريانها يوم السبت أيضاً.

والأسبوع الماضي صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا في الأول من شباط/ فبراير المقبل، ما لم تتخذ الدولتان خطوات لمعالجة التحديات المزدوجة المتمثلة في تهريب الفنتانيل والهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترامب خلال تنصيبه أن الرسوم الجمركية قادمة، مشيراً إلى أن الدول الأجنبية هي من ستدفع هذه الرسوم رغم أن هذه الضرائب تدفع عادة من قبل المستوردين المحليين ويتم تحميلها غالبا على المستهلكين.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن بلادها "ستواصل العمل على منع فرض الرسوم الجمركية"، لكنها أكدت أنها تعمل أيضا على إعداد خطط للرد.

بدوره، قال وزير المالية الكندي دومينيك ليبلان إن ترامب يمكن أن يكون غير متوقع، وأضاف أنه "لا ينبغي أن يفاجئهم وأن أوتاوا مستعدة تماما للرد على أي من هذه السيناريوهات.