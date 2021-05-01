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البيت الأبيض: غموض يلف نتائج محادثات فيينا بشأن نووي إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-01T05:35:36+0000
البيت الأبيض: غموض يلف نتائج محادثات فيينا بشأن نووي إيران

شفق نيوز / أكد البيت الأبيض، أن الغموض ما يزال يلف نتائج المفاوضات الجارية في فيينا، بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي مع إيران، في مسعى لإحياء الصفقة.

ورفض مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وصف مستوى المفاوضات في المرحلة الحالية، قائلا إنها "في نقطة غير واضحة".

وأوضح سوليفان، أن الولايات المتحدة رأت "رغبة من جميع الأطراف ومنهم الإيرانيون في التفاوض بشكل جاد على تخفيف العقوبات والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع المسؤول الأميركي، "لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيفضي في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق في فيينا".

ويأتي ذلك بعد يوم من توقع إسرائيل، توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

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