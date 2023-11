البيت الأبيض "غاضب" من إيلون ماسك ويتهمه بـ"الترويج لمعاداة السامية"

شفق نيوز/ أدان البيت الأبيض، الجمعة، ما وصفه بـ"الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك، وذلك بعد تبنيه منشورا ينطوي على نظرية مؤامرة معادية للسامية.

واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه "من غير المقبول تكرار كذبة بشعة بهذا الشكل، وذلك في تعليق على ما كتبه ماسك مؤخرا على منصة "إكس"، وفقا لما أوردته فرانس برس.

وأضاف "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، والذي يناقض قيمنا الأساسية كأميركيين"، متابعا "علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأميركيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا".

كيف بدأت القصة؟

يوم الأربعاء كتب مستخدم على إكس يطلق على نفسه اسم "The Artist Formerly Known as Eric" منشورا اتهم في "المجتمعات اليهودية" بنشر الكراهية ضد البيض، وهي نظرية مؤامرة معادية للسامية تحظى بشعبية كبيرة بين المتعصبين للعرق الأبيض.

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أميركية اعتبروا أن هذا المنشور يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة بوجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء.

وكانت المفاجأة عندما عمد ماسك، الذي يمتلك أكثر من 160 مليون متابع على منصة إكس، إلى التعليق على المنشور بالقول: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

ووفقا لشبكة "سي إن إن" فإن نظرية المؤامرة هذه هي ذاتها التي يؤمن بها الأميركي روبرت باورز المتهم بارتكاب أكثر الهجمات فتكا ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة باستهدافه كنيسا في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا العام 2018، ويواجه حاليا احتمال الحكم بالإعدام.

وفي منشورات لاحقة شرح ماسك وجهة نظره بشأن الجدل الدائر بشأن رده وكتب أنه لا يعتقد أن كراهية الأشخاص البيض تمتد "إلى جميع الجاليات اليهودية، لكنه أشار بعد ذلك إلى رابطة مكافحة التشهير، مدعيا أنها تروج للعنصرية ضد البيض، وفقا لسي إن إن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار اتهامات ضد مالك منصة إكس بمعاداة السامية منذ استحواذه على المنصة الاجتماعية في نهاية أكتوبر 2022. في سبتمبر الماضي هدد بمقاضاة "رابطة مكافحة التشهير" (ADL) المعنية بمكافحة معاداة السامية والعنصرية، متهما إياها بتشويه صورة شبكته الاجتماعية.

وكتب ماسك عبر "إكس" "من أجل إزالة الشبهات عن اسم منصتنا في ما يتعلق بمعاداة السامية، يبدو أن ليس لدينا خيار سوى مقاضاة رابطة مكافحة التشهير بتهمة التشهير... يا لها من مفارقة!"، محملا إياها مسؤولية خسارة منصته قسما من الإيرادات.

زيادة في معاداة السامية

وكانت الرابطة قالت إن معاداة السامية ارتفعت على منصة إكس منذ استحواذ ماسك عليها. ووصلت الأعمال العنصرية والمعادية للسامية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاما، حسب أرقام لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) نشرتها صحيفة واشنطن بوست في أبريل الماضي.

وقالت "رابطة مكافحة التشهير" في وقت سابق إن البلاد شهدت في 2021 عددا قياسيا بلغ 2717 من الأعمال المعادية للسامية من اعتداءات وهجمات كلامية والتسبب بأضرار مادية، بزيادة نسبتها 34 بالمئة على مدى عام.

وأحصت المنظمة نفسها 3697 عملا معاديا للسامية في 2022 بزيادة نسبتها 36 بالمئة خلال عام واحد وغير مسبوقة منذ 1979، حسب صحيفة واشنطن بوست. ويعيش في الولايات المتحدة أكبر عدد من اليهود في العالم بعد إسرائيل.

وأفاد معهد "بيو ريسيرتش سنتر" أن عدد اليهود البالغين في الولايات لمتحدة بلغ نحو 5.8 ملايين في العام 2020 يضاف إليهم 2.8 مليون بالغ آخر أحد والديه يهودي.