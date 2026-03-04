البيت الأبيض: ترمب تحدث مع قادة كورد بشأن قاعدتنا في كوردستان

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، أن عملية "الغضب الملحمي" أنهت ما وصفتها بتهديدات إيران للشعب الأميركي، مؤكدة أن قوات واشنطن قصفت نحو 2000 هدف ودمرت المئات من الطائرات المسيّرة.

وقالت ليفيت، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن الجيش الأميركي قتل 49 قيادياً إيرانياً رفيع المستوى، بمن فيهم المرشد، مبينة أن إيران قتلت خلال الأعوام الماضية العديد من الأميركيين في العراق ولبنان.

وأضافت أن "الرئيس دونالد ترمب قرر محاسبة الإيرانيين على أفعالهم"، مشيرة إلى أن "هدف الحرب تمثل في تدمير صواريخ إيران وبحريتها، ومنع وكلائها من تهديد الولايات المتحدة، وأن العملية العسكرية دمرت مواقع نووية إيرانية".

واتهمت ليفيت، النظام الإيراني برفض التفاوض "بحسن نية"، واختيار مسار العنف والدمار، مضيفة أنه "رفض كل العروض والمقترحات الأميركية لمساعدته على تطوير برنامج نووي سلمي، لأنه كان يريد تطوير أسلحة نووية".

وأشارت إلى أن "أكثر من 17,500 أميركي عادوا من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة منذ بدء العملية"، مؤكدة أن "الإدارة الأميركية على تواصل مع الحلفاء في المنطقة لضمان أولوية إعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن".

وأوضحت ليفيت، أن "البحرية الأميركية ستبدأ مرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز"، مؤكدة أن "واشنطن لن تسمح لإيران بالتحكم بالمضيق".

كما أشارت إلى أن: ترمب أجرى اتصالات مع قادة كورد بشأن قاعدتنا في إقليم كوردستان.

وختمت حديثها بالقول إن "الاستخبارات الأميركية تراقب عن كثب من سيخلف علي خامنئي"، مضيفة أن "ترمب كان لديه شعور قوي بأن إيران ستهاجم المنطقة قبل بدء الحرب".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.

