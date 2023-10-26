البيت الأبيض عن الهجمات على قواته في العراق: سنرد في الوقت الذي نختاره

شفق نيوز / أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة سترد على الهجمات الأخيرة التي شهدتها قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط، في الوقت والطريقة التي تختاره.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة سترد “في الوقت الذي نختاره وبالطريقة التي نختارها” على موجة الهجمات الأخيرة، التي تقول الولايات المتحدة إن جماعات مدعومة من إيران نفذتها ضد القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا، والشرق الأوسط بشكل عام.

وجاء التحذير الصريح من كيربي، بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن إيران تلقت تحذيراً مباشراً من المرشد علي خامنئي، بأن الولايات المتحدة سترد إذا واصلت إيران أو وكلاؤها، مهاجمة القوات الأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قد أقرت بوقت سابق من اليوم، بتعرض قواتها في العراق إلى 12 هجوماً على الأقل خلال أسبوع، فيما أكدت أنها سترد على هذه الهجمات في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة الأمريكية، إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسط من الولايات المتحدة، بينهم مشغلو أنظمة دفاع جوي.

وتبنّت الفصائل المسلحة في العراق، مساء اليوم الخميس، قصف قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ضمن سلسلة عمليات تشنها منذ أيام.

وبوقت سابق من اليوم، هاجمت الفصائل، قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، بطائرة مسيرة، قالت إنها أصابت أهدافها بنجاح.