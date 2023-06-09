البيت الأبيض عن "التعاون العسكري الروسي الإيراني": موسكو تبني مصنعاً للمسيرات بمواد خام من طهران

شفق نيوز/ قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن شراكة روسيا مع ايران في ازدياد، وأشار إلى أن موسكو تحصل على مواد خام من إيران لبناء مصنع للمسيرات داخل روسيا.

وذكر البيت الأبيض أن "روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة كييف وشراكتها العسكرية مع طهران تبدو في ازدياد".

وأضاف ان "موسكو تحصل على مواد خام من إيران لبناء مصنع للمسيرات داخل روسيا قد يدخل الخدمة خلال عام".

وأشار البيت الأبيض إلى ان "روسيا تلقت حتى الشهر الماضي مئات المسيرات الانتحارية والمعدات من إيران لاستخدامها ضد أوكرانيا".

ولفت إلى ان "روسيا عرضت على إيران تعاونا دفاعيا غير مسبوق يشمل الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي".