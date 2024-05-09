البيت الأبيض: عملية رفح لن تلحق الهزيمة بـ"حماس‎"

شفق نيوز/ أكد البيت الأبيض، يوم الخميس، أن قيام إسرائيل بعملية كبرى في رفح "لن يحقق هدف واشنطن وتل أبيب إلحاق الهزيمة بحركة حماس" في غزة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي، جون كيربي، في مؤتمر صحفي إن "اجتياح رفح لن يحقق هذا الهدف".

‎وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت في محادثات مغلقة مع مسؤولين أميركيين عن "إحباطها العميق" إزاء قرار منع إرسال شحنة أسلحة أميركية إلى إسرائيل.

‎وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة وجدت أنه من "المثير للدهشة بعض الشيء" أن إسرائيل منزعجة من التسريبات المتعلقة بوقف إرسال الأسلحة، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين هم أول من أكد ذلك لموقع "أكسيوس" خلال عطلة نهاية الأسبوع.