البيت الأبيض: ضربنا 5 آلاف هدف في إيران وهجماتها انخفضت 90%

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الثلاثاء، استهداف أكثر من خمسة آلاف هدف في إيران حتى الآن، فيما أشارت إلى أن هجمات طهران بالصواريخ انخفضت بأكثر من 90% وبالمسيرات بنحو 85% منذ بدء عملية "الغضب الملحمي".

وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، أن "الجيش الأميركي يحرز تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهدافنا العسكرية، وهو يتحول الآن نحو تفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي والبنية التحتية لإنتاج الصواريخ".

وأشارت المتحدثة، إلى أن "الرئيس ترمب لن يسمح للإيرانيين بعرقلة حرية الملاحة وتدفق الطاقة، وأن ترمب لا يخشى استخدام أي من الخيارات المطروحة بشأن إيران، وأن الرئيس توعد بعشرين ضعفاً للقوة التي ضربنا بها إيران إذا ضربت سفناً بمضيق هرمز".

ولفتت إلى أن "الجيش الأميركي دمر أكثر من 50 سفينة إيرانية بينها سفينة كبيرة تحمل مسيرات".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.