البيت الأبيض: صفقات السلاح في عهد ترامب تضع أمريكا أولاً

شفق نيوز- واشنطن

صرحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن دافعي الضرائب الأمريكيين يربحون من التوريدات الجديدة للأسلحة لأوكرانيا، إذ أنها لم تعد تمنح مجانا بل تدفع ثمنها الآن دول الناتو.

وقالت ليفيت في حديث لقناة "فوكس نيوز"، :"أعلن الرئيس (دونالد ترامب) أننا سنواصل بيع الأسلحة لحلف الناتو، ويمكن للحلف وأوكرانيا اختيار كيفية استخدام تلك الأسلحة".

وأضافت: "لكن الطريقة التي تم بها التفاوض على صفقة الأسلحة هذه في عهد الرئيس ترامب تضع أمريكا في المقام الأول، لأننا نبيع تلك الأسلحة لأوكرانيا، أي للناتو، والحلف يزود أوكرانيا بتلك الأسلحة، لذا فإن دافعي الضرائب الأمريكيين يستفيدون منها، هذا تغيير وتحول في الموقف مقارنة بإدارة (الرئيس السابق جو) بايدن".

وكان ترامب أكد عقب محادثاته مع فلاديمير زيلينسكي على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل بيع الأسلحة لدول الناتو.