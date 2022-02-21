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البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-21T14:27:06+0000
البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو أوكرانيا

شفق نيوز / أكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، رصد الولايات المتحدة الأمريكية، تقدماً إضافياً للقوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية خلال 24 ساعة الماضية.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، لشبكة "إيه بي سي نيوز": "رأينا في الساعات الأربع والعشرين الماضية تحركات إضافية للوحدات الروسية إلى الحدود دون أي تفسير جيد آخر غير أنها في وضع يسمح لها بالهجوم".

وأضاف سوليفان، أن "الرئيس جو بايدن، أوضح طوال هذه الأزمة أنه مستعد للانخراط في دبلوماسية رفيعة المستوى لحل هذه المشكلة سلميا، وهو أيضا مستعد بنفس القدر لحشد حلفاء الولايات المتحدة، والشركاء لفرض تكاليف وعواقب على روسيا في حال اختاروا الغزو".

وتابع أن "اجتماعاً بين بايدن والرئيس فلاديمير بوتين، قد يكون ممكنا إذا امتنعت روسيا عن مهاجمة أوكرانيا"، مؤكداً أن "بايدن سيكون مستعداً للقاء بوتين، إذا تراجع عن غزوه، لكن في هذه المرحلة لا يمكن قول أي شيء بخلاف المؤشرات على الأرض، إذ يبدو أن روسيا ما تزال تمضي قدما".

وكان الجيش الروسي، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، إحباط عملية انتهاك لحدود البلاد، من قبل مجموعة تخريبية جاءت من جهة أوكرانيا، وأن 5 متسللين قتلوا على يد القوات الروسية.

وتأتي هذه التطورات، على وقع تأهب عسكري روسي، عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي يثير مخاوف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من إمكانية "غزو روسي" وشيك لأوكرانيا، في ظل التصعيد المتواصل بين البلدين لاسيما فيما يخص إقليم دونباس.

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