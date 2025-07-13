البيت الأبيض: رسوم ترامب ستطبّق على الدول إن لم نستحصل اتفاقات جيدة

شفق نيوز- واشنطن

أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية، ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك.

وقال هاسيت، في تصريحات صحفية، إن "ترامب سيمضي قُدماً في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، في حال عدم تقديم مقترحات أفضل".

وأضاف: "حسناً، هذه الرسوم الجمركية ستطبّق حقاً إذا لم يتلقَ الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية"، مردفاً: "لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة، وسنرى كيف ستنتهي الأمور".

وخلص إلى القول، إن "تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50% على البضائع القادمة منالبرازيل، يعكس إحباطه من تصرفات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة.