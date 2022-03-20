البيت الأبيض: حان وقت إنهاء الحرب في اليمن

شفق نيوز / أكد البيت الأبيض، مساء الأحد، أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في اليمن، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، في بيان إن "الولايات المتحدة تدين الهجمات التي شنتها جماعة (أنصار الله) الحوثية في اليمن خلال الـ48 ساعة الماضية والتي استهدفت البنية التحتية المدنية في السعودية".

وأضاف سوليفان، أن "الحوثيين يشنون هذه الهجمات الإرهابية بمساعدة إيران التي تزودهم بمكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة والتدريب والخبرة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر استيراد الأسلحة إلى اليمن".

ولفت إلى أن "السلطات السعودية والحكومة الشرعية اليمنية لطالما أيّدت دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد خلال العام الماضي، إلا أن الحوثيين رفضوا هذه الدعوات وشنوا هجمات جديدة وأعمال إرهابية على غرار التي شنت الليلة الماضية على المملكة".

وتابع مستشار الأمني القومي الأمريكي: "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، لكن هذا لا يمكن إلا إذا وافق الحوثيون على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها الذي يعمل على خطة تدريجية لتهدئة الصراع".