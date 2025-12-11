البيت الأبيض: ترمب محبط وسئم الوعود

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، يوم الخميس، انخراط الإدارة الأميركية المكثف لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت ليفيت، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الرئيس ترمب "محبط للغاية من طرفي هذه الحرب"، وأنه "سئم الاجتماعات لمجرد عقدها"، مؤكداً رغبته في "العمل، ويريد إنهاء هذه الحرب".

وذكرت أن الإدارة ما تزال منخرطة بشكل كبير في محاولة إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا، وأن فريقه أمضى أكثر من 30 ساعة في الأسابيع القليلة الماضية فقط في اجتماعات ومحادثات مع المسؤولين الروس والأوكرانيين والأوروبيين.

وأكدت المتحدثة، أن المبعوث الخاص للرئيس وفريقه يواصلون الحوار مع الجانبين، مشيرة إلى أن الإدارة تدرس ما إذا كانت اجتماعات نهاية الأسبوع المقبل ستكون "جديرة بوقت" ممثلي الولايات المتحدة وما إذا كان "يمكن تحقيق سلام حقيقي".

وفي شأن آخر، كشفت ليفيت عن قرار ترمب بشأن صادرات الرقائق المتطورة إلى الصين، مؤكدة أن الإدارة توازن بين المزايا الاقتصادية ومتطلبات الأمن القومي.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الرقائق من طراز H200 لن يتم شحنها إلا إلى "عملاء معتمدين" في الصين، وتحت شروط تضمن الحفاظ على الأمن القومي القوي.

وخلصت ليفيت، إلى أن الإدارة تحافظ على "نظام صارم للرقابة على الصادرات"، وأن الرقائق المتقدمة مثل "Blackwell" والتقنيات الأخرى الأكثر أهمية ستبقى في أميركا.