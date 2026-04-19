البيت الأبيض: ترمب لن يقبل إلا باتفاق مع إيران يخدم مصالح أميركا أولا

شفق نيوز - واشنطن

جدد مسؤول في إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، يوم الأحد، تأكيده بأنّ خطوط واشنطن الحمراء تشمل إنهاء تخصيب اليورانيوم الإيراني وتفكيك المنشآت المخصصة لذلك يأتي هذا تزامناً مع محاولات التوصل إلى اتفاق سلام شامل بعد سريان وقف إطلاق النار عقب نزاع عسكري استمر طيلة 100 يوم في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض، بأن "الرئيس ترمب لن يقبل إلا باتفاق مع إيران يخدم مصالحنا أولاً".

في المقابل نقلت الوكالة أيضا عن دبلوماسيين، قولهم إن: مطالبة إيران بالتخلي الكامل عن قدراتها الصاروخية "غير واقعي" دون ضمانات أمنية "أوسع".