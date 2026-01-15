البيت الأبيض: ترمب لا يتخذ أي قرار بشأن إيران بناءً على تقارير إعلامية أو ضغوط

شفق نيوز- واشنطن

أكد البيت الأبيض، مساء الخميس، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لا يتخذ أي قرار بشأن إيران، بناء على ما يرد من تقارير إعلامية، أو ضغوط تفرض عليه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الرئيس دونالد ترمب يراقب التطورات عن كثب، مع الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة، مشيرة إلى أن قرارات سابقة اتخذها ساهمت في وقف عمليات قتل وإعدامات في طهران، وأن مئات الأرواح تم إنقاذها نتيجة لذلك.

وأشارت ليفيت، إلى أن ترمب لا يتخذ قراراته بناءً على "ضغوط أو تقارير إعلامية"، بل وفق تقييمه الخاص للموقف، لافتة إلى أن أي تحركات أو استعدادات قائمة لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي، وأن الرئيس يحتفظ بمرونة كاملة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، كشفت المتحدثة عن عقد اجتماع وصفته بـ"المثمر" ضم (نائب الرئيس ووزير الخارجية والرئيس)، وأسفر عن الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمواصلة مناقشات فنية منتظمة مع الطرف الآخر، على أن تُعقد هذه اللقاءات بوتيرة كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وشددت على أن الإدارة تعتزم الاستمرار في هذا المسار الحواري، مؤكدة أن ترمب جعل من مصلحة الولايات المتحدة وأمنها القومي أولوية واضحة في جميع هذه المحادثات والعلاقات.