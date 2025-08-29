البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل على جمع بوتين وزيلينسكي

شفق نيوز- واشنطن

أكد البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي التصريحات من البيت الأبيض، بعد أن حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من "تلاعب" فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي ترامب.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طالبًا عدم كشف هويته: "يواصل الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب"، بحسب "فرانس برس".

ويوم الأربعاء الماضي، رفض الكرملين، مجدداً، مطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحلفائه الغربيين بإجراء محادثات سلام سريعة مع الرئيس بوتين، وتحدث المتحدث ديمتري بيسكوف عن أولويات أخرى.

وأكد بيسكوف أن هناك اتصالات مستمرة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين من الاجتماعات السابقة في إسطنبول، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لاستمرار هذه المحادثات.