البيت الأبيض: ترامب وبوتين اتفقا على منع إيران من تدمير إسرائيل

شفق نيوز/ كشف البيت الأبيض والكرملين، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج المباحثات الهاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال البيت الأبيض في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الرئيسين ترامب وبوتين، تحدثا بشكل واسع عن الشرق الأوسط كمنطقة تعاون محتمل لمنع الصراعات في المستقبل، واتفاقا على ألا تكون إيران في وضع يسمح لها بتدمير إسرائيل".

وأضاف، كما اتفق "ترامب وبوتين على ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا عبر سلام دائم".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "المستقبل مع تحسن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا له جانب إيجابي كبير وهذا يشمل صفقات اقتصادية هائلة".

وتابع، أن "الأموال والدماء التي أنفقتها كل من أوكرانيا وروسيا في هذه الحرب كان من الأفضل أن تُنفق على احتياجات شعوبهم.. كان يجب ألا يبدأ هذا الصراع، وكان من المفترض أن ينتهي منذ وقت طويل من خلال جهود صادقة ومخلصة للسلام".

من جانبه قال الكرملين، إن بوتين أيد فكرة ترامب بشأن الرفض المتبادل بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما للهجمات على البنية التحتية للطاقة.

وأوضح الكرملين، أنه تم التأكيد للجانب الأميركي أن أحد شروط التسوية هو الوقف الكامل للدعم العسكري الأجنبي لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، أبلغ بوتين ترامب أنه سيتم تنفيذ عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 19 آذار/مارس، تشمل 175 أسيرا من كل طرف. وكـ"بادرة حسن نية"، أعلنت موسكو عن نيتها تسليم كييف 23 جنديا أوكرانيا مصابا بجروح خطيرة.

وبحسب الكرملين، فقد اتفقت روسيا والولايات المتحدة على تشكيل مجموعات خبراء مشتركة لمتابعة تسوية النزاع في أوكرانيا، كما أبدى الطرفان استعدادهما لبدء المفاوضات لوضع خطة متكاملة تتعلق بأمن الملاحة البحرية في البحر الأسود. وأبلغ بوتين ترامب باستعداد موسكو للعمل المشترك لإيجاد حلول دائمة للأزمة الأوكرانية.

وفي إطار أوسع، شدد الرئيسان على أهمية تطبيع العلاقات الثنائية بين بلديهما، في ظل المسؤولية المشتركة عن ضمان استقرار العالم. كما ناقشا الملف الإيراني، حيث أعرب كلاهما عن معارضتهما لتهديد طهران بتدمير إسرائيل.