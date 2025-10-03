البيت الأبيض: ترمب قلق من فظائع الشرق الأوسط وعلى العالم أن يستمع إليه

شفق نيوز- واشنطن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولينا ليفيت، مساء الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب، يشعر بقلق عميق إزاء جميع الفظائع التي وقعت في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية، مشددة على ضرورة أن يستمع العالم كله لرئيس الولايات المتحدة.

وأعربت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، عن أسفها لأن ترمب "ورث هذه الفوضى عن إدارة بايدن"، مستدركة: "إذا كنتم تتذكرون، تحت قيادة الرئيس في ولايته الأولى، كان الشرق الأوسط على طريق السلام والازدهار.. كان هناك التوقيع التاريخي على الاتفاقيات الإبراهيمية.. إسرائيل على طريق التطبيع بين الدول العربية والخليجية، ونأمل أن يستمر ذلك".

وذكرت أن ترمب "أوضح لحماس أن عرضه مقبول ومفصل ويجب عليهم قبوله، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة جداً بالنسبة لهم، وقد منحهم مهلة نهائية هي مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً (بتوقيت واشنطن)".

وتابعت ليفيت: "عندما كنت هنا يوم الأربعاء، قلت لكم جميعاً، سأترك للرئيس وضع هذا الخط الأحمر، وها هو قد فعل"، مشددة على ضرورة "يستمع العالم كله لرئيس الولايات المتحدة بوضوح، ولدى حماس فرصة لقبول هذه الخطة والمضي قدما بطريقة سلمية ومزدهرة في المنطقة، وإذا لم يفعلوا، فإن العواقب للأسف ستكون مأساوية للغاية".

وفيما يتعلق بالتسريح المحتمل لموظفين فيدراليين نتيجة الإغلاق، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "التسريح هو نتيجة مؤسفة للإغلاق الحكومي، وهو أمر تدرسه الإدارة"، حاثة الأميركيين على الاتصال بممثليهم الديمقراطيين والطلب منهم التصويت لصالح إعادة فتح الحكومة".