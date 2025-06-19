البيت الأبيض: ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قراراً بشأن مهاجمة إيران

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، مساء يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قراراً بشأن مهاجمة إيران.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، بأن "ترامب قال إنه سيتخذ خلال أسبوعين قراراً بشأن المشاركة في الحرب بين إسرائيل وإيران، ويجب ألا يفاجأ أحد بموقف الرئيس ترامب بشأن إيران".

وأضافت، أن "الرئيس ترامب أعطى مجالاً كبيراً وبذل كثيراً من الجهد للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران"، مبينة، أن "ترامب رئيس للسلام من خلال القوة ولا يخشى استخدامها".

وأوضحت، أن "العالم كله متفق مع ترامب على أنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، وأن إيران اليوم أقرب لامتلاك سلاح نووي من أي وقت مضى".

وأشارت إلى أن "الإيرانيين مهتمون بالقدوم إلى البيت الأبيض، والاتفاق الذي اقترحه المبعوث الخاص ويتكوف على الإيرانيين كان واقعياً ومقبولاً"، على حد تعبيرها.

ونقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن ترامب قوله: "هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تعقد أو لا تعقد مع إيران قريباً".

واختتمت بالقول إن "إدارتنا جاهزة ومستعدة للدفاع عن المصالح الأمريكية في أي مكان".