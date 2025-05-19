البيت الأبيض: الطائرة القطرية ليست هدية شخصية لترامب

شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين، أن الطائرة القطرية الفاخرة هي تبرع للدولة وليست هدية شخصية للرئيس دونالد ترامب، وستكون جزءاً من "مشروع القوات الجوية الأمريكية".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية نفي ليفيت للتقارير التي زعمت أن العائلة المالكة القطرية ستهدي الطائرة لإدارة ترامب، موضحة أن الطائرة سيتم تعديلها لتكون الطائرة الرئاسية خلال ولاية ترامب الثانية، وانتقدت ليفيت وسائل الإعلام بسبب ما وصفته بـ"التضليل" حول هذا التبرع.

وأكدت ليفيت أن الحكومة القطرية عرضت التبرع بالطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبول التبرع وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية.

وستخضع الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 747-8"، لتحديثات بأعلى المعايير من قبل وزارة الدفاع والقوات الجوية، مشيرة إلى أنها تبرع للدولة وليست هدية شخصية للرئيس. وطالبت وسائل الإعلام بتصحيح تقاريرها السابقة.

وتخطط وزارة الدفاع لقبول الطائرة، مع إجراء تعديلات أمنية عليها لاستخدامها من قبل الرئيس، على أن يتم التبرع بها لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته، ونفى ترامب أي نية لاستخدام الطائرة بعد انتهاء ولايته.

وكشف ترامب في مقابلة الأسبوع الماضي عن تواصل مسؤولين قطريين معه بشأن إمكانية تقديم طائرة فاخرة بديلة لطائرة الرئاسة الأمريكية.

وأعرب أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن قلقهم إزاء هذا التبرع، وحذر السيناتور الجمهوري تيد كروز من أن الطائرة قد تشكل "مخاطر تجسس ومراقبة كبيرة".

وأشار السيناتور الديمقراطي جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، إلى أن قبول الطائرة قد يعرض الأنظمة والاتصالات الحساسة لـ"مخاطر كبيرة" تتعلق بمكافحة التجسس من خلال منح دولة أجنبية إمكانية الوصول إليها.

والأربعاء الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقية مع قطر تتضمن تعهدات باستثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار، خلال زيارته إلى الدوحة.

وأكد البيت الأبيض في بيان له على موقعه الرسمي، أن الرئيس ترامب وقع مع قطر اتفاقية تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل، معلنا عن صفقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر بقيمة إجمالية تتجاوز 243.5 مليار دولار.

ومن بين ذلك التوقيع على اتفاقية لشراء 160 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية، بقيمة 200 مليار دولار، حيث علق ترامب على الصفقة، قائلا: "قيمتها أكثر من 200 مليار دولار و160 على صعيد عدد الطائرات، هذا رائع".