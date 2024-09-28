البيت الأبيض: اسرائيل ستقوم بعملية برية في لبنان

شفق نيوز/ أفاد البيت الأبيض، اليوم السبت، أن إسرائيل أكدت لمسؤولين أميركيين أن هناك احتمالا للقيام بعملية برية في لبنان.

كما قال إن تل أبيب أطلعت واشنطن على نيتها تنفيذ عمليات ضد حزب الله قبل اغتيال نصر الله.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أجرى اتصالا مع نائبته كاملا هاريس وفريق الأمن القومي للإطلاع على أحدث تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومراجعة وضع القوات الأميركية في المنطقة وتوجيه الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراعات.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن وهاريس سيستمران في تلقي أحدث المستجدات بهذا الشأن على نحو منتظم.